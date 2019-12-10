دولي

شاهد: قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي

شاهد: قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي
رام الله - دنيا الوطن
قُتل عدة أشخاص وأصيب آخرون بجروح، في حادث لإطلاق النار بمدينة جيرسي سيتي، في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ونقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية عن عمدة المدينة، ستيفن فولوب، قوله إن عددا من الأشخاص قتلوا جراء الحادث.

وأكد العمدة أيضا مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين جراء الحادث، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشرطة تلقت معلومات بوجود مسلحين اثنين بإحدى المناطق، حيث جرى تبادل إطلاق النار بعد وصول الشرطة إلى المكان.

واستمر تبادل إطلاق النار بين المسحين والشرطة أكثر من ساعة. وبحثت الشرطة عن رجل وإمرأة يشتبه بهما في إطلاق النار.

وقالت مصادر أمنية محلية إن الشرطة تمكنت من "تحييد" أحد المهاجمين، وعلى خلفية الحادث تم إغلاق المدارس في المنطقة.

 

أخبار ذات صلة

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر حادث سير قرب الحدود مع سوريا

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر حادث سير قرب الحدود مع سوريا

للمرة الأخيرة.. غانتس يدعو نتنياهو للتخلي عن الحصانة البرلمانية

للمرة الأخيرة.. غانتس يدعو نتنياهو للتخلي عن الحصانة البرلمانية

إسرائيل تُوقّع على أوراق مشاركتها الرسمية بمعرض (إكسبو) في الإمارات

إسرائيل تُوقّع على أوراق مشاركتها الرسمية بمعرض (إكسبو) في الإمارات

استطلاع للرأي: حزب (أزرق أبيض) سيحصل على 37 مقعداً بالانتخابات المقبلة

استطلاع للرأي: حزب (أزرق أبيض) سيحصل على 37 مقعداً بالانتخابات المقبلة

إسرائيل.. الكشف عن مشتبهين بضلوعهم بقضية فساد خطيرة بجهاز أمني

إسرائيل.. الكشف عن مشتبهين بضلوعهم بقضية فساد خطيرة بجهاز أمني

عضو (كنيست): إذا أردنا هزيمة حماس علينا الدخول في عمق قطاع غزة

عضو (كنيست): إذا أردنا هزيمة حماس علينا الدخول في عمق قطاع غزة

أفيغدور ليبرمان: لن أنضم إلى حكومة ضيقة

أفيغدور ليبرمان: لن أنضم إلى حكومة ضيقة

الأمم المتحدة: الاستجابة للاحتجاجات حول العالم تقتضي معالجة أوجه عدم المساواة

الأمم المتحدة: الاستجابة للاحتجاجات حول العالم تقتضي معالجة أوجه عدم المساواة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الصناعية في البيرة

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الصناعية في البيرة

شيخ العيد: سلّمنا الإقليم بأجواء من الود والمحبة والدعم لرئيسنا أبو مازن

شيخ العيد: سلّمنا الإقليم بأجواء من الود والمحبة والدعم لرئيسنا أبو مازن

قوات الاحتلال تستدعي طفلاً من بلدة سلوان جنوب الأقصى

قوات الاحتلال تستدعي طفلاً من بلدة سلوان جنوب الأقصى

مجلي: يجب فرض الانتخابات بالقدس فرضاً وعدم انتظار الإذن الإسرائيلي

مجلي: يجب فرض الانتخابات بالقدس فرضاً وعدم انتظار الإذن الإسرائيلي

مستوطنون يُسيجون أراضٍ في بورين

مستوطنون يُسيجون أراضٍ في بورين

&#34;كهرباء غزة&#34;: تم إصلاح خط جباليا شمال القطاع

"كهرباء غزة": تم إصلاح خط جباليا شمال القطاع

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة السيميا الأساسية بالخليل بوقف العمل فيها

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة السيميا الأساسية بالخليل بوقف العمل فيها

اشتية: نُطالب بضغط دولي من أجل ضمان عقد الانتخابات في القدس

اشتية: نُطالب بضغط دولي من أجل ضمان عقد الانتخابات في القدس

منوعات

هل تعيش حلا شيحة قصة حب &#34;سرية&#34; مع رجل أعمال شهير؟

هل تعيش حلا شيحة قصة حب "سرية" مع رجل أعمال شهير؟

مي العيدان تهين شيرين وما قالته عن طلاقها صادم

مي العيدان تهين شيرين وما قالته عن طلاقها صادم

مايا دياب تدمع أمام الكاميرا.. هذا ما قالته عما تعانيه

مايا دياب تدمع أمام الكاميرا.. هذا ما قالته عما تعانيه

&#34;تعرفي إنك شبه عادل إمام&#34;.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

"تعرفي إنك شبه عادل إمام".. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

محمد حماقي يوثِّق قصة حُب حقيقيةً في كليبه الجديد &#34;راسمك في خيالي&#34;

محمد حماقي يوثِّق قصة حُب حقيقيةً في كليبه الجديد "راسمك في خيالي"

زوجة أحمد الفيشاوي تُسيء لمحمد رمضان

زوجة أحمد الفيشاوي تُسيء لمحمد رمضان

رغدة تتحدث عن علاقتها بهيثم أحمد زكي لأول مرة

رغدة تتحدث عن علاقتها بهيثم أحمد زكي لأول مرة

هل تذكرون هذا الفنان الشهير؟ تعرف كيف كانت وفاته

هل تذكرون هذا الفنان الشهير؟ تعرف كيف كانت وفاته

احتفل بها &#34;جوجل&#34;.. من هي &#34;شحرورة العراق&#34; عفيفة إسكندر؟

احتفل بها "جوجل".. من هي "شحرورة العراق" عفيفة إسكندر؟

ابن أصالة يحتضن ابنة عامر منيب ويثير التساؤلات عن علاقتهما

ابن أصالة يحتضن ابنة عامر منيب ويثير التساؤلات عن علاقتهما

عربي

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل

مطالبات بـ &#34;سعودة&#34; سوق للخضار في مكة المكرمة

مطالبات بـ "سعودة" سوق للخضار في مكة المكرمة

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالسعودية

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالسعودية