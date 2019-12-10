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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الصناعية في البيرة

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الصناعية في البيرة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المنطقة الصناعية في مدينة البيرة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة وتمركزوا في محيط دائرة السير، واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة من عدد من المنشآت، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

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