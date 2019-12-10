شيخ العيد: سلّمنا الإقليم بأجواء من الود والمحبة والدعم لرئيسنا أبو مازن





وقد تمت في أجواء من الود والمحبة، خاصة في ظل تقدير كافة الكوادر لأهمية التكاثف والتوحد خلف قيادتنا الشرعية والحكيمة برئاسة الرئيس محمود عباس "أبو مازن".



وقال د. شيخ العيد: إن تكليف قيادة جديدة لإقليم حركة فتح برفح يأتي انسجامًا مع توجهات القيادة لضخ دماء جديدة، وترسيخاً لمبدأ التداول على المهام التنظيمية بشكل حضاري وراقٍ.



وأوضح: أن قيادات الإقليم السابقة والحالية، يصطفون خلف قيادتهم الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس ابو مازن، وملتزمون بتوجيهات مفوض المحافظات الجنوبية الأخ المناضل الكبير احمد حلس وتعليماته.



ودعا د. شيخ العيد كافة الكوادر الفتحاوية للتصدي لمحاولات زرع الفتنة بين الهيئات القيادية والكوادر التنظيمية من خلال بث الإشاعات والأقاويل المغرضة والكاذبة، والتي تهدف إلى إحداث شرخ في صفوف حركة فتح.





وحذر العيد كافة المواقع والمنتديات والصفحات المشبوهة، التي تبث الإشاعات والأخبار الكاذبة، بأنها ستكون ملاحقة تنظيميًا وقانونيًا، ودعا كافة الصحفيين لاعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية والتي يتم نشرها من خلال مواقع الحركة المعتمدة والمعروفة للجميع.







رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر إقليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني، (فتح) السابق برفح د. جلال شيخ العيد، أن عملية تسليم مهام إقليم حركة فتح برفح، إلى قيادة الإقليم الجديدة وأمين سر الإقليم الأخ سهيل موسى.