قوات الاحتلال تستدعي طفلاً من بلدة سلوان جنوب الأقصى

اعتقال طفل - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طفلاً من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، للتحقيق.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن المقدسي أحمد دعنا في حي مراغة بالبلدة، وحاولت اعتقال نجله محمد (7 أعوام)، لكن الأهالي حالوا دون ذلك، لينتهي الأمر بتسليمه استدعاء للتحقيق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).