شؤون فلسطينية

مجلي: يجب فرض الانتخابات بالقدس فرضاً وعدم انتظار الإذن الإسرائيلي

مجلي: يجب فرض الانتخابات بالقدس فرضاً وعدم انتظار الإذن الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
دعا د. عدنان مجلي، اليوم الثلاثاء، إلى "فرض الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة دون انتظار إذن إسرائيلي بذلك".

وقال في تصريحات صحفية وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها: "من الواضح أن إسرائيل التي تحارب أي وجود فلسطيني في القدس لن توافق على إجراء انتخابات فلسطينية فيها، لذلك علينا فرض هذه الانتخابات في المدينة المحتلة ترشيحًا وانتخابا من خلال وسائل تكنولوجية حديثة كالتي تستخدم في الدول المتقدمة والتي تمنع أي تلاعب في الانتخابات".

وأضاف: "انتظار القبول الإسرائيلي بإجراء انتخابات في القدس يعني عدم إجرائها لذلك علينا عدم الانتظار والمبادرة إلى فرضها فرضا". ومضى يقول؛ "المؤكد أن الرئيس محمود عباس ينوي إجراء الانتخابات من اجل تجديد الشرعيات لكن هناك من يحاول عرقلة ذلك مستخدما الموقف الإسرائيلي كذريعة"

وأكد مجلي : " يجب تكون القدس حاضرة ترشيحًا وانتخابا في هذه الانتخابات، وهذا لن يأتي من خلال تصريح إسرائيلي، وإنما من خلال قيامنا بفرضها على الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن : "إسرائيل التي تلاحق مراسلة تلفزيون فلسطين في القدس وتمنعها من العمل بخلاف كل وسائل الإعلام الأخرى، وتلاحق محافظ القدس ووزير شؤون القدس وتمنعها من القيام بأي نشاط لن توافق على إجراء هذه الانتخابات لذلك علينا المبادرة إلى فرضها فرضا".

وشدّد على أن فرض إجراء الانتخابات في القدس تشكل ضربة في الصميم للمشروع الإسرائيلي الأميركي، مشروع كوشنير- نتنياهو، المسمى (صفقة القرن)، وتعزز الثوابت الوطنية التي تقف في مقدمتها القدس بصفتها العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني.

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