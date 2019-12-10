دولي

إسرائيل تُوقّع على أوراق مشاركتها الرسمية بمعرض (إكسبو) في الإمارات

إسرائيل تُوقّع على أوراق مشاركتها الرسمية بمعرض (إكسبو) في الإمارات
استعدادات في الإمارات لاستضافة معرض اكسبو
رام الله - دنيا الوطن
وقعت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على الأوراق الرسمية لمشاركتها في معرض (إكسبو) العالمي في تشرين الأول/ أكتوبر من العام المقبل، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن المدير العام لوزارة الخارجية، يوفال روتيم، قام في مستهل الأسبوع الجاري بزيارة إلى دبي لهذا الشأن.

وقال المسؤول عن إنشاء الجناح الإسرائيلي في المعرض، اليعزر كوهين: "إن أعمال بناء الجناح الإسرائيلي ستبدأ الأسبوع المقبل". 

والتقى روتيم مسؤولين في حكومة دولة الإمارات، وإدارة (إكسبو) في إطار هذه الاستعدادات. 

كما تناولت المحادثات، احتمال منح السلطات الإماراتية، تأشيرة دخول الإسرائيليين؛ لزيارة دبي خلال فترة المؤتمر، غير أنه لم يُتفق على شيء بشكل نهائي في هذه المرحلة.

أخبار ذات صلة

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر حادث سير قرب الحدود مع سوريا

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر حادث سير قرب الحدود مع سوريا

للمرة الأخيرة.. غانتس يدعو نتنياهو للتخلي عن الحصانة البرلمانية

للمرة الأخيرة.. غانتس يدعو نتنياهو للتخلي عن الحصانة البرلمانية

للمرة الأخيرة.. غانتس يدعو نتنياهو للتخلي عن الحصانة البرلمانية

للمرة الأخيرة.. غانتس يدعو نتنياهو للتخلي عن الحصانة البرلمانية

استطلاع للرأي: حزب (أزرق أبيض) سيحصل على 37 مقعداً بالانتخابات المقبلة

استطلاع للرأي: حزب (أزرق أبيض) سيحصل على 37 مقعداً بالانتخابات المقبلة

إسرائيل.. الكشف عن مشتبهين بضلوعهم بقضية فساد خطيرة بجهاز أمني

إسرائيل.. الكشف عن مشتبهين بضلوعهم بقضية فساد خطيرة بجهاز أمني

عضو (كنيست): إذا أردنا هزيمة حماس علينا الدخول في عمق قطاع غزة

عضو (كنيست): إذا أردنا هزيمة حماس علينا الدخول في عمق قطاع غزة

أفيغدور ليبرمان: لن أنضم إلى حكومة ضيقة

أفيغدور ليبرمان: لن أنضم إلى حكومة ضيقة

الأمم المتحدة: الاستجابة للاحتجاجات حول العالم تقتضي معالجة أوجه عدم المساواة

الأمم المتحدة: الاستجابة للاحتجاجات حول العالم تقتضي معالجة أوجه عدم المساواة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;القدس المفتوحة&#34; ووزارة العمل تخرجان الفوج الأول من الدبلوم المهني بأريحا والأغوار

"القدس المفتوحة" ووزارة العمل تخرجان الفوج الأول من الدبلوم المهني بأريحا والأغوار

شيخ العيد: سلّمنا الإقليم بأجواء من الود والمحبة والدعم لرئيسنا أبو مازن

شيخ العيد: سلّمنا الإقليم بأجواء من الود والمحبة والدعم لرئيسنا أبو مازن

قوات الاحتلال تستدعي طفلاً من بلدة سلوان جنوب الأقصى

قوات الاحتلال تستدعي طفلاً من بلدة سلوان جنوب الأقصى

مجلي: يجب فرض الانتخابات بالقدس فرضاً وعدم انتظار الإذن الإسرائيلي

مجلي: يجب فرض الانتخابات بالقدس فرضاً وعدم انتظار الإذن الإسرائيلي

مستوطنون يُسيجون أراضٍ في بورين

مستوطنون يُسيجون أراضٍ في بورين

&#34;كهرباء غزة&#34;: تم إصلاح خط جباليا شمال القطاع

"كهرباء غزة": تم إصلاح خط جباليا شمال القطاع

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة السيميا الأساسية بالخليل بوقف العمل فيها

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة السيميا الأساسية بالخليل بوقف العمل فيها

نقابة الصحفيين تُطلع الاتحاد الدولي للصحفيين على الانتهاكات الإسرائيلية

نقابة الصحفيين تُطلع الاتحاد الدولي للصحفيين على الانتهاكات الإسرائيلية

منوعات

هل تعيش حلا شيحة قصة حب &#34;سرية&#34; مع رجل أعمال شهير؟

هل تعيش حلا شيحة قصة حب "سرية" مع رجل أعمال شهير؟

مي العيدان تهين شيرين وما قالته عن طلاقها صادم

مي العيدان تهين شيرين وما قالته عن طلاقها صادم

مايا دياب تدمع أمام الكاميرا.. هذا ما قالته عما تعانيه

مايا دياب تدمع أمام الكاميرا.. هذا ما قالته عما تعانيه

&#34;تعرفي إنك شبه عادل إمام&#34;.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

"تعرفي إنك شبه عادل إمام".. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

محمد حماقي يوثِّق قصة حُب حقيقيةً في كليبه الجديد &#34;راسمك في خيالي&#34;

محمد حماقي يوثِّق قصة حُب حقيقيةً في كليبه الجديد "راسمك في خيالي"

زوجة أحمد الفيشاوي تُسيء لمحمد رمضان

زوجة أحمد الفيشاوي تُسيء لمحمد رمضان

رغدة تتحدث عن علاقتها بهيثم أحمد زكي لأول مرة

رغدة تتحدث عن علاقتها بهيثم أحمد زكي لأول مرة

هل تذكرون هذا الفنان الشهير؟ تعرف كيف كانت وفاته

هل تذكرون هذا الفنان الشهير؟ تعرف كيف كانت وفاته

احتفل بها &#34;جوجل&#34;.. من هي &#34;شحرورة العراق&#34; عفيفة إسكندر؟

احتفل بها "جوجل".. من هي "شحرورة العراق" عفيفة إسكندر؟

ابن أصالة يحتضن ابنة عامر منيب ويثير التساؤلات عن علاقتهما

ابن أصالة يحتضن ابنة عامر منيب ويثير التساؤلات عن علاقتهما

عربي

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل

مطالبات بـ &#34;سعودة&#34; سوق للخضار في مكة المكرمة

مطالبات بـ "سعودة" سوق للخضار في مكة المكرمة

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالسعودية

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالسعودية