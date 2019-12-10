إسرائيل تُوقّع على أوراق مشاركتها الرسمية بمعرض (إكسبو) في الإمارات

وقعت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على الأوراق الرسمية لمشاركتها في معرض (إكسبو) العالمي في تشرين الأول/ أكتوبر من العام المقبل، في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن المدير العام لوزارة الخارجية، يوفال روتيم، قام في مستهل الأسبوع الجاري بزيارة إلى دبي لهذا الشأن.



وقال المسؤول عن إنشاء الجناح الإسرائيلي في المعرض، اليعزر كوهين: "إن أعمال بناء الجناح الإسرائيلي ستبدأ الأسبوع المقبل".





والتقى روتيم مسؤولين في حكومة دولة الإمارات، وإدارة (إكسبو) في إطار هذه الاستعدادات.



كما تناولت المحادثات، احتمال منح السلطات الإماراتية، تأشيرة دخول الإسرائيليين؛ لزيارة دبي خلال فترة المؤتمر، غير أنه لم يُتفق على شيء بشكل نهائي في هذه المرحلة.

رام الله - دنيا الوطن