"الصحة" بغزة تُصدر تنويهاً بشأن ما يصل لمستشفيات القطاع من رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، تنويهاً بشأن ما يصل إلى مستشفيات قطاع غزة من الوزارة في رام الله.
وقالت في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "ما وصل من أدوية ومستهلكات طبية إلى مستشفيات قطاع غزة من مخازن الوزارة في رام الله، منذ بداية العام الجاري بلغ 3.2 مليون دولار فقط من أصل 40 مليون دولار.
أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، تنويهاً بشأن ما يصل إلى مستشفيات قطاع غزة من الوزارة في رام الله.
وقالت في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "ما وصل من أدوية ومستهلكات طبية إلى مستشفيات قطاع غزة من مخازن الوزارة في رام الله، منذ بداية العام الجاري بلغ 3.2 مليون دولار فقط من أصل 40 مليون دولار.
وأضافت: أن هذا يمثل 8% من الاحتياج السنوي، وهو المعدل الأسوأ منذ سنوات.
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