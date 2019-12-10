"الصحة" بغزة تُصدر تنويهاً بشأن ما يصل لمستشفيات القطاع من رام الله





وأضافت: أن هذا يمثل 8% من الاحتياج السنوي، وهو المعدل الأسوأ منذ سنوات.











رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، تنويهاً بشأن ما يصل إلى مستشفيات قطاع غزة من الوزارة في رام الله.وقالت في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "ما وصل من أدوية ومستهلكات طبية إلى مستشفيات قطاع غزة من مخازن الوزارة في رام الله، منذ بداية العام الجاري بلغ 3.2 مليون دولار فقط من أصل 40 مليون دولار.