استطلاع للرأي: حزب (أزرق أبيض) سيحصل على 37 مقعداً بالانتخابات المقبلة

كنيست

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج استطلاع للرأي، حال جرت انتخابات عامة لـ (كنيست).



وقالت القناة: إنه لو جرت انتخابات اليوم، سيحصل حزب (أزرق أبيض) على 37 مقعداً، وحزب (الليكود) 33 مقعداً (كتلة وسط - يسار 60، اليمين 52، ليبرمان 8).



ووفق القناة فإن 41%، يعتقدون أن نتنياهو، هو السبب في جر إسرائيل لانتخابات ثالثة، 26% ليبرمان، 5% غانتس.



وقدّم خمسة أعضاء في (كنيست) عن (الليكود) و(أزرق أبيض)، مساء اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون حل (كنيست الـ 22)، وبموجبه سيكون (كنيست) ملزمًا بحل نفسه تلقائيًا، إذا لم يطرأ أي تقدم على المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.



وبناءً على مشروع القانون، الذي تقدم به أعضاء (كنيست)، ميكي زوهر وشلومو كرعي عن (الليكود)، وتسفي هئيزور ومئير كوهين وآفي نيسكورن عن كتلة (أزرق أبيض)، فإن الانتخابات المقبلة ستجرى في الثاني من آذار/ مارس 2020.



وتنتهي عند منتصف ليل يوم غد، الأربعاء، مهلة الـ21 يوماً التي منحها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لأعضاء (كنيست)، لتكليف أحد أعضائه بتشكيل الحكومة، في حال حصل على تأييد 61 عضوًا من أصل 120، وفق ما نقل موقع (عرب 48).



ويهدف القانون بالأساس إلى تقديم موعد الانتخابات المقبلة، حيث ينص القانون الإسرائيلي عن أن (كنيست) تحل نفسها تلقائيًا بمجرد انتهاء المدة دون التوصل إلى اتفاق ائتلافي، وأن الانتخابات المقبلة، سيتم إجراؤها خلال 90 يوماً، غير أن الموعد الذي ينص عليه القانون هو العاشر من آذار/مارس المقبل يصادف عيد "المساخر" اليهودي.



وقانون "حل كنيست الـ 22" يهدف إلى اختصار المدة التي يحددها القانون بين حل (كنيست) والانتخابات الجديدة، من 90 يوماً إلى 82 يومًا، وعليه فإن الانتخابات، ستنظم في الثاني من آذار/ مارس المقبل.