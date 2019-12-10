دولي

إسرائيل.. الكشف عن مشتبهين بضلوعهم بقضية فساد خطيرة بجهاز أمني

إسرائيل.. الكشف عن مشتبهين بضلوعهم بقضية فساد خطيرة بجهاز أمني
رئيس الوزراء الإسرائيلي وقيادات من الجيش
رام الله - دنيا الوطن
كُشف النقاب، اليوم، عن أن قسم الاقتصاد في النيابة العامة الإسرائيلية، أبلغ عدداً من المشتبه فيهم في قضية فساد خطيرة في جهاز أمني، أنه يدرس إمكانية تقديمهم إلى العدالة، بعد عقد جلسة استماع لهم في هذه القضية. 

وبين أنه يشتبه فيهم بارتكاب جريمة الفساد والحصول على أشياء عن طريق الاحتيال والسرقة، وإساءة الائتمان، وعرقلة سير العدالة، وغسل الأموال، وجرائم أخرى، تتعلق بالتهرب الضريبي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووفقاً لما جاء من النيابة، فان المشبوهين، تلقوا الرشاوى من شركات، قامت ببيع معدات للأجهزة الأمنية، إذ يشتبه فيهم بأنهم عملوا على إتمام صفقات مقابل الحصول على رشاوى من تلك الشركات، وحصلوا على أموال بعشرات الملايين من الشواكل عن طريق الاحتيال.

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