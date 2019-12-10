مستوطنون يسيجون أراضي في بورين

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رام الله - دنيا الوطن

قام مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بتسييج أراضٍ في قرية بورين جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، وفق "الوكالة الفلسطينية الرسمية" إن مستوطنين يعملون على تسييج أراضٍ جرى تجريفها قبل أيام بالقرب من منزل أم أيمن صوفان جنوب بورين.



وأضاف: هناك تخوف من وضع بيوت متنقلة في المكان، ما يعني أن المنطقة ستشهد توسعا جديدا لمستوطنة "يتسهار".