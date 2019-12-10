تنويه (مهم) صادر عن شركة الكهرباء في شمال غزة





وأوضحت الشركة، أنها تتابع الحدث؛ لتحديد نوع العطل من قبل طواقمها؛ للمباشرة في إعادته للخدمة ثانية.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تنويهاً مهماً للمواطنين في شمال القطاع.وأعلنت الشركة في بيانها، عن عطل مفاجئ، أصاب خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة قبل قليل، من داخل قطاع غزة.