تنويه (مهم) صادر عن شركة الكهرباء في شمال غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تنويهاً مهماً للمواطنين في شمال القطاع.
وأعلنت الشركة في بيانها، عن عطل مفاجئ، أصاب خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة قبل قليل، من داخل قطاع غزة.
أصدرت شركة توزيع الكهرباء في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تنويهاً مهماً للمواطنين في شمال القطاع.
وأعلنت الشركة في بيانها، عن عطل مفاجئ، أصاب خط جباليا المغذي لمحافظة شمال غزة قبل قليل، من داخل قطاع غزة.
وأوضحت الشركة، أنها تتابع الحدث؛ لتحديد نوع العطل من قبل طواقمها؛ للمباشرة في إعادته للخدمة ثانية.
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