شؤون فلسطينية

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة السيميا الأساسية في جنوب الخليل

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة السيميا الأساسية في جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة التربية والتعليم إخطار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، مدرسة السيميا الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية جنوب الخليل والواقعة في منطقة السموع، بوقف العمل فيها؛ بذريعة أن مكان المدرسة يهدد الآثار حسب ادعاء الاحتلال.

وقالت الوزارة، في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذا الإخطار يأتي ضمن حملة شرسة تشنها سلطات الاحتلال على المدرسة وعلى عشرات المدارس الأخرى، تحت حجج وذرائع واهية، ما يهدد حق الطلبة في التعليم؛ وهو حق كفلته كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

واعتبرت "التربية" أن تزامن هذا الانتهاك مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ يؤكد على عنجهية الاحتلال ومواصلته قرصنة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق الطلبة في التعليم، كما يمثل ذريعة للاحتلال لتمرير سياساته التهويدية ضد هذه المدرسة ومحاولة إنهاء وجودها، بما يندرج ضمن مسلسل الاحتلال العدواني ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية.

يُشار إلى الاحتلال كان قد أخطر مدرسة السيميا في شهر تشرين الأول الماضي، علماً أن المدرسة تخدم أكثر من 40 طالب/ة من المناطق المستهدفة؛ والتي تتعرض لانتهاكات الاحتلال المتواصلة.


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