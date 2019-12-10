شؤون فلسطينية

"التعاون الخليجي" يؤكد رفضه توجه الحكومة الإسرائيلية لضم المستوطنات

"التعاون الخليجي" يؤكد رفضه توجه الحكومة الإسرائيلية لضم المستوطنات
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد البيان الختامي، الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، مساء اليوم الثلاثاء،
 رفضه توجه الحكومة الإسرائيلية؛ لضم المستوطنات في الضفة الغربية، في مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.   

وشدد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفق تلك الأسس.

وأكد ما ورد في بيان وزراء خارجية الدول العربية، الذي عقد في القاهرة أيلول/ سبتمبر 2019، بهذا الشأن، وعلى قرار جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 25 تشرين الأول/ نوفمبر 2019، بشأن ما صدر عن الولايات المتحدة الأميركية حول المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد المجلس الأعلى، على أن السياسة الإسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل، وتهجير وطرد السكان والمواطنين الفلسطينيين، تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.

وأكد المجلس الأعلى على بيان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في جدة تموز/ يوليو 2019، والذي عبر عن القلق من استمرار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقل البعثات الدبلوماسية لبعض الدول إليها، وإدانته أية مواقف وإجراءات وقرارات ترمي إلى تغيير وضع القدس.

ودان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين الأبرياء، واستهداف المنشآت السكنية والأراضي الزراعية والمواقع الأمنية، مطالباً المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته بهذا الشأن.

ورحب المجلس الأعلى بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لثلاث سنوات، وعد ذلك التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، مشيداً بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة الوكالة، مطالباً المجتمع الدولي، باستمرار زيادة تقديم الدعم للوكالة؛ لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يُرحب بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن القضية الفسطينية

الرئيس عباس يُرحب بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن القضية الفسطينية

مستوطنون يسيجون أراضي في بورين

مستوطنون يسيجون أراضي في بورين

تنويه (مهم) صادر عن شركة الكهرباء في شمال غزة

تنويه (مهم) صادر عن شركة الكهرباء في شمال غزة

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة السيميا الأساسية في جنوب الخليل

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة السيميا الأساسية في جنوب الخليل

نقابة الصحفيين تطلع الاتحاد الدولي للصحفيين على الانتهاكات الإسرائيلية

نقابة الصحفيين تطلع الاتحاد الدولي للصحفيين على الانتهاكات الإسرائيلية

الاتحاد الأوروبي يُقدم 10 ملايين يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر المحتاجة

الاتحاد الأوروبي يُقدم 10 ملايين يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر المحتاجة

حملة تحريض ضد النائب جبارين بعد تصريحه بدعم جيرمي كوربين

حملة تحريض ضد النائب جبارين بعد تصريحه بدعم جيرمي كوربين

أبو مويس يبحث الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التعليم التقني

أبو مويس يبحث الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التعليم التقني

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يسيجون أراضي في بورين

مستوطنون يسيجون أراضي في بورين

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة السيميا الأساسية في جنوب الخليل

التربية تستنكر إخطار الاحتلال لمدرسة السيميا الأساسية في جنوب الخليل

نقابة الصحفيين تطلع الاتحاد الدولي للصحفيين على الانتهاكات الإسرائيلية

نقابة الصحفيين تطلع الاتحاد الدولي للصحفيين على الانتهاكات الإسرائيلية

حملة تحريض ضد النائب جبارين بعد تصريحه بدعم جيرمي كوربين

حملة تحريض ضد النائب جبارين بعد تصريحه بدعم جيرمي كوربين

أبو مويس يبحث الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التعليم التقني

أبو مويس يبحث الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التعليم التقني

الشرطة: وفاة طفلة نتيجة سقوطها من علو في قلقيلية

الشرطة: وفاة طفلة نتيجة سقوطها من علو في قلقيلية

نائب الأمين العام للأمم المتحدة تزور الاردن وتجدد دعم &#34;أونروا&#34;

نائب الأمين العام للأمم المتحدة تزور الاردن وتجدد دعم "أونروا"

الوزير غنيم: مشاريع الصرف الصحي مرتفعة التكلفة وتواجه تحديات كبرى

الوزير غنيم: مشاريع الصرف الصحي مرتفعة التكلفة وتواجه تحديات كبرى

منوعات

هل تعيش حلا شيحة قصة حب &#34;سرية&#34; مع رجل أعمال شهير؟

هل تعيش حلا شيحة قصة حب "سرية" مع رجل أعمال شهير؟

مي العيدان تهين شيرين وما قالته عن طلاقها صادم

مي العيدان تهين شيرين وما قالته عن طلاقها صادم

مايا دياب تدمع أمام الكاميرا.. هذا ما قالته عما تعانيه

مايا دياب تدمع أمام الكاميرا.. هذا ما قالته عما تعانيه

&#34;تعرفي إنك شبه عادل إمام&#34;.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

"تعرفي إنك شبه عادل إمام".. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

محمد حماقي يوثِّق قصة حُب حقيقيةً في كليبه الجديد &#34;راسمك في خيالي&#34;

محمد حماقي يوثِّق قصة حُب حقيقيةً في كليبه الجديد "راسمك في خيالي"

زوجة أحمد الفيشاوي تُسيء لمحمد رمضان

زوجة أحمد الفيشاوي تُسيء لمحمد رمضان

رغدة تتحدث عن علاقتها بهيثم أحمد زكي لأول مرة

رغدة تتحدث عن علاقتها بهيثم أحمد زكي لأول مرة

هل تذكرون هذا الفنان الشهير؟ تعرف كيف كانت وفاته

هل تذكرون هذا الفنان الشهير؟ تعرف كيف كانت وفاته

احتفل بها &#34;جوجل&#34;.. من هي &#34;شحرورة العراق&#34; عفيفة إسكندر؟

احتفل بها "جوجل".. من هي "شحرورة العراق" عفيفة إسكندر؟

ابن أصالة يحتضن ابنة عامر منيب ويثير التساؤلات عن علاقتهما

ابن أصالة يحتضن ابنة عامر منيب ويثير التساؤلات عن علاقتهما

عربي

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل

مطالبات بـ &#34;سعودة&#34; سوق للخضار في مكة المكرمة

مطالبات بـ "سعودة" سوق للخضار في مكة المكرمة

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالسعودية

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالسعودية