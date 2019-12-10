أبو مويس يبحث الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التعليم التقني





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود أبو مويس، اليوم، مع سفير جمهورية الصين الشعبية قواه واي، إمكانية دعم الحكومة الصينية للجامعة التقنية التي وضعت الحكومة الخطط لإنشاؤها للاستثمار في التعليم التقني بهدف تقليل بطالة الخريجين، والاستفادة من الخبرات الصينية في هذاالمجال.وتطرق اللقاء لإمكانية زيادة المنح الدراسية التي تقدمها الصين للطلبة الفلسطينيين.وأشاد أبو مويس بالتعاون الصيني والدعم المقدم وآلياته، والتي تم التوافق عليها لخدمة الأولويات الوطنية والتنمية المستدامة. مطالباً السفير الصيني لعب دور أكبر في عملية السلام.بدوره، أكد قواه واي عمق العلاقات الصينية الفلسطينية واستمرار الدعم الصيني المقدم لفلسطين في مجالات مختلفة، وهو ما تبناه الحزب الشيوعي الصيني خلال اجتماع لجنته المركزية قبل 5 أسابيع.