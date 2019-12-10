الشرطة: وفاة طفلة نتيجة سقوطها من علو في قلقيلية

صور تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

لقيت الطفلة بتول ابراهيم كتوع، البالغة من العمرعام، مصرعها مساء اليوم الثلاثاء، اثر سقوطها عن الطابق الرابع في منزلها في مدينة قلقيلية.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوصول الطفلة بتول إبراهيم كتوع الى مشفى درويش نزال الحكومي بقليلية مصابة نتيجة سقوطها عن علو من الطابق الرابع بمنزلها بحي كفر سابا بالمحافظة، تحركت المباحث العامة وقسم حماية الأسرة والأحداث والتحقيقات الى المشفى للوقوف على ملابسات الحادث، وقد حاول الأطباء إنقاذ حياتها إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها الخطيرة.



وأضاف ارزيقات بانه تم الكشف على الجثمان من قبل الطبيب الشرعي والنيابة العامة و تقرر تسليمه لذويها لدفنها أصولا.