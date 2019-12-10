تحديث أسطول النقل العام على المعابر بين فلسطين والأردن

وافق مجلس النواب الأردني، على مطلب وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، بتحديث أسطول النقل العام العامل على المعابر الحدودية وزيادة عددها.



وتقدم وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بالشكر لنظيره الأردني ولجنة فلسطين في مجلس النواب على قرارهم بالإستجابة لمطالب وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية بتحديث أسطول النقل العام العامل على المعابر الحدودية وزيادة عددها.



حيث سيتم تشغيل 10 حافلات جديدة صغيرة الحجم خلال أسبوعين على أن يتم تشغيل 6 حافلات كبيرة خلال شهر أيار القادم.



هذا ويذكر أن شركة جيت الأردنية عملت خلال الفترة الماضية على تحديث 10 حافلات من أسطولها العامل على المعابر الحدودية وذلك للتخفيف على المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم أثناء تنقلهم بين البلدين الشقيقين.







رام الله - دنيا الوطن