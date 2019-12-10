نائب الأمين العام للأمم المتحدة تزور الاردن وتجدد دعم "أونروا"

زارت أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، عدد من منشآت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) في عمان اليوم، ورافقها في هذه الزيارة كل من كريستيان ساوندرز، القائم بأعمال المفوض العام لـ"أونروا"، ومدير علميات الأونروا في اقليم الأردن محمد آدار.



وخلال الزيارة لمركز النزهة الصحي فقد تم إطلاع نائب الأمين العام على برنامج الصحة والخدمات التي تقدمها أونروا للاجئي فلسطين، كما وتم اطلاع أمينة على برنامج أونروا التعليمي والتقت عدداً من الموظفين ومن الطالبات واللاجئات الفلسطينيات أثناء زيارتها لمدرسة النزهة الابتدائية للبنات حيث تواصلت مع مجموعة من الطلبة الذين يمثلون البرلمان المدرسي لمدارس أونروا في منطقة شمال عمان.



وقالت نائب الأمين العام: "إن الدور الذي تلعبه أونروا في ضمان الإبقاء على التنمية البشرية للاجئي فلسطين كأولوية دائمة أمر رائع واستثنائي، تعد الصحة الجيدة والتعليم النوعي عنصرين أساسيين في أي رفاهية فردية ومجتمعية، وهذا ما رأيته اليوم في منشآت الأونروا: موظفون متحمسون وأطفال مُلهمين يؤكدون على أن التعليم سيبقى منارة للأمل للشعب الفلسطيني."





وقد أعرب القائم بأعمال المفوض العام عن تقديره للدعم الذي تتلقاه الوكالة من المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة لتجديد ولايتها وضمان استمرار مسؤولياتها للاجئي فلسطين حيث قال "تأتي هذه الزيارة اليوم في وقت حرج تواجه فيه أونروا أسوأ أزمة مالية في تاريخها، نعلم أن لدينا مناصر قوي وفعَال ممثلا بشخص نائبة الأمين العام ونقدر عالياً ما تقوم به السيدة أمينة محمد لضمان أن تتلقى التمويل الضروري حتى تستمر خدماتنا لللاجئي فلسطين دون أي انقطاع."







رام الله - دنيا الوطن