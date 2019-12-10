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شؤون فلسطينية

الكيلة: ديون الصحة لمستشفيات "التحويلات الطبية" وشركات الأدوية مليار ونصف شيكل

الكيلة: ديون الصحة لمستشفيات "التحويلات الطبية" وشركات الأدوية مليار ونصف شيكل
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة المجتمع الدولي لدعم القطاع الصحي الفلسطيني، للحفاظ على استمراريته وصموده وقدرته على تقديم الخدمات للمواطنين.

وناقشت الوزيرة وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" الأزمة المالية التي يعاني منها القطاع الصحي، والتحديات الكبيرة الي يواجهها، حيث بلغت قيمة الدين المتراكم على الوزارة للمستشفيات التي تشترى منها الخدمة (التحويلات الطبية) ولشركات الأدوية مليار ونصف شيكل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة العمل القطاعية الصحية والتي تضم العديد من الهيئات والمنظمات الصحية الدولية والوطنية والدول المانحة الداعمة الرئيسية للقطاع الصحي.

واستعرض المجتمعون نتائج وتوصيات اللجنة الوطنية الصحية التي شكلها مجلس الوزراء لمراجعة الوضع الصحي الفلسطيني، وإمكانية تطوير خطة استراتيجية لقطاع المستشفيات في فلسطين.

وأكدت وزيرة الصحة رفض الحكومة للمستشفى الأمريكي العسكري في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أهدافه غير بريئة، وهي سياسية لا إنسانية، تهدف إلى تمزيق الكل الفلسطيني وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وقالت إنه لو كان هذا المستشفى بريئاً فلماذا يخطط له في الخفاء؟ وإذا كان هدف أمريكا إنسانياً فلماذا أوقفت الدعم عن مستشفيات القدس و"أونروا"؟

وأوضحت د. الكيلة أن الديون الكبيرة المتراكمة على وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر، فربما تتوقف الخدمات الصحية في أي وقت نتيجة هذه الأزمة.

وأشارت إلى أن الحكومة ملتزمة رغم الضائقة المالية بتقديم الخدمات لكافة أبناء شعبنا بالضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة، إضافة إلى التزامها بدعم وكالة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فيما طالبت المجتمع الدولي باستمرارية دعم
هذه الوكالة الدولية الهامة والشاهد الأساسي على قضية اللاجئين ونكبة شعبنا.

وتابعت وزيرة الصحة: أوقفنا التحويلات الطبية إلى إسرائيل ضمن سياسة الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، وبحثنا عن بدائل لعلاج مرضانا، حيث لم يؤثر هذا لاقرار على المرضى ولم يكن على حسابهم.

وأضافت أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني على رأس أولويات الوزارة، مشيرة إلى أنه سيبدأ تشغيله بداية العام الجديد.

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