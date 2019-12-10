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شؤون فلسطينية

الوزير غنيم: مشاريع الصرف الصحي مرتفعة التكلفة وتواجه تحديات كبرى

الوزير غنيم: مشاريع الصرف الصحي مرتفعة التكلفة وتواجه تحديات كبرى
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه  مازن غنيم في لقائين منفصلين المجالس
البلدية للعبيدية ونحالين لبحث مشكلة الصرف الصحي وتدفق المياه العادمة والحاجة الى مشاريع صرف صحي تخدم المواطنين وتحد من المشاكل البيئية والصحية التي يعاني منها المواطنون بشكل يومي.

وبحث اللقاء مع مجلس العبيدية مشكلة تدفق المياه الجارية في سيل وادي النار والتي تشكل ضرارا كبيرا لأراضي العبيدية والسواحرة الشرقية، الى جانب المكرهة البيئة الناجمة عن استمرار تدفق المياه عبرها.

وفي هذا الشأن أكد الوزير غنيم ان سلطة المياه تدرك حجم المعاناة والمأساة الحاصلة في هذه المنطقة والتي تأخر العمل على حلها نتيجة المماطلات الاسرائيلية المتواصلة والحلول التي تسعى الى طرحها، مشيراً الى أن سلطة المياه تسعى وبإصرار للعمل على حل هذه المعضلة وبشكل جذري من خلال التصور الذي
وضعته ويخدم المصلحة الفلسطينية بإنشاء انظمة صرف صحي متكاملة، مؤكداً أننا الان في طور الإنتهاء من عمل الدراسات التي ستحدد المكان الأمثل لمواقع هذه المحطات التي ستخدم مناطق جنوب القدس وشرق بيت لحم، وتعتبر من المشاريع ذات
الاولوية القصوى لدى سلطة المياه.

نسعى لمواجهة التحديات الاسرائيلية بتنفيذ مشاريع على الارض لدعم المواطنين
كما بحث الوزير غنيم مع بلدية نحالين احتياجات البلدية الواقعة جنوب غرب بيت لحم لمشروع صرف صحي للحد من معاناة المواطنين في البلدة والناجمة من سريان المياه العادمة في الشوارع والأزقة وما تشكله من ضررعلى حياة المواطنين وما تسببه من مشاكل اجتماعية بين الجيران، حيث يعتمد السكان بشكل رئيسي على الحفر الامتصاصية المنشرة بين البيوت وتسبب مكاره صحية.

حيث اوضح غنيم ان سلطة المياه اعدت الدراسات لانشاء نظام صرف صحي متكامل لمنطقة جنوب غرب بيت لحم، وتسعى الى البحث عن تمويل مالي كبير وفق الدراسات التي تم إعدادها لتنفيذه وهو يعتبر من المشاريع الاستراتيجية لسلطة المياه
خلال الفترة القادمة.

وقد اوعز غنيم الى جهات الاختصاص بالعمل مع الطواقم الهندسية والفنية في البلدية لايجاد حلول مؤقته تساهم في التخفيف من المشكلة بشكل مؤقت لحين العمل على حلها بشكل نهائي من خلال مشروع متكامل.

مشيرا الى ان سلطة المياه قد نجحت فيما بمضى بتنفيذ مشروع انشاء شبكة المياه الذي ساهم في دعم وتوفير خدمة المياه وايصالها الى المواطنين، وايصالها الى كافة المنازل في البلدة رغم عرقلة الاحتلال المستوطنين لتنفيذها في بعض مناطق
البلدة.

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