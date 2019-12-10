طالع: الكشف عن آلية جديدة للسفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

ودعت لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية بغزة، عن آلية جديدة، للسفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الأربعاء.وقالت الوزراة: السفر للحافلات، من (11) حتى (13) من كشف (12/5)، بالإضافة إلى الحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (12/12).وشددت على أن التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مطالبة بالتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.