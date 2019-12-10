عضو (كنيست): إذا أردنا هزيمة حماس علينا الدخول في عمق قطاع غزة

حشود عسكرية على حدود قطاع غزة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو في (كنيست)، يائير جولان اليوم الثلاثاء: إن إذا "أرادت إسرائيل هزيمة حماس، فيجب الدخول في عمق قطاع غزة، ومحاربتها"، وفق تعبيره.



ونقل موقع (القناة السابعة): عن جولان "إذا أردنا هزيمة حماس، فعلينا الدخول في عمق قطاع غزة ومحاربتها، مشيراً إلى أن "إسرائيل إما أن تذهب لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، أو تبرم اتفاق تهدئة طويلة، لا يوجد خيار آخر".



ونقل موقع (واللا) الإسرائيلي، عن مسؤول أمني كبير، قوله: "في الوضع الحالي، لن يكون هناك مفر من عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، لتعزيز الردع، واستعادة الهدوء".