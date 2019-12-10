حماس: الاحتلال يواصل اللعب بالنار

حركة حماس - شعار

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء: إن الاحتلال يواصل اللعب بالنار في السماح لـ"المتطرفين الصهاينة" وعلى رأسهم يهودا غليك اقتحام المسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية على أبوابه، وإن انتهاك حرمة المسجد الأقصى سيكون له ردات فعل لا يعملها ولا يحسب حسابها قادة الاحتلال.



وأكدت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن السعي لفرض سياسة الأمر الواقع في ساحات المسجد الأقصى المبارك لن يمر، وإن انتفاضات أهلنا في القدس في البوابات وباب الرحمة، هي رسالة واضحة لقادة "العدو" أن شعبنا الفلسطيني سيواصل طريقه في الحفاظ على قدسية الأقصى ومدينتنا المقدسة.



وتابعت الحركة: في هذا المقام، نحيي أهلنا في القدس وندعوهم لمواصلة الرباط داخل ساحات المسجد الأقصى، خاصة فترات الصباح التي يحاول الاحتلال الاستفراد بالمسجد الأقصى، لتمرير مخططاته الرامية للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد.



وأكدت حماس على أن السيادة في القدس والمسجد الأقصى هي إسلامية فلسطينية، داعية جامعة الدول بالوقوف في وجه التغول "الصهيوني"، الذي وصل صباح اليوم لوقف عمليات الترميم داخل قبة الصخرة.