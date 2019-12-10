(القناة 13): الشيخ بعث رسالة لإسرائيل بشأن إجراء الانتخابات بالقدس قبل ثلاثة أسابيع

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أنه "حتى الآن لم ترد إسرائيل على طلبه.



وكشف الشيخ، اليوم عبر (تويتر)، تفاصيل طلب فلسطيني من إسرائيل، بشأن إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.



وقال: "طلبنا رسمياً من إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحاً وانتخاباً".



وأوضح ، أن ذلك وفق الاتفاقيات الموقعة بين المنظمة وإسرائيل، كما جرت في أعوام 1996 و2006، متابعاً: "ننتظر رد إسرائيل على الطلب، وذلك تمشياً مع قرار الرئيس (أبو مازن)، بإجراء الانتخابات".



رام الله - دنيا الوطننقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف اسمه، تأكيده، أن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بعث برسالة إلى إسرائيل، قبل ثلاثة أسابيع.ووفق القناة فإن الشيخ طلب في الرسالة، السماح بوجود مراكز اقتراع في شرق القدس، لتمكين الفلسطينيين من التصويت في الانتخابات الفلسطينية، والسماح للفلسطينيين بالتنافس في الانتخابات.