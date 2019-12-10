النمسا تتبرع بمليوني يورو لدعم مناشدة (أونروا) الطارئة للأزمة الإقليمية السورية





وتابع: "كما أنني أثني على النمسا أيضاً لاستجابتها لنداء (أونروا) من أجل زيادة الدعم للخدمات الرئيسة في الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية، وإننا ممتنون للغاية لهذه الزيادة الكبيرة في إجمالي التبرعات النمساوية لـ (أونروا) في عام 2019، والتي وصلت إلى مبلغ 4,35 مليون يورو هذا العام".



وتجدر الإشارة إلى أن النمسا مساند راسخ وقديم لـ (أونروا)، حيث قدمت خلال السنوات العشر الماضية، معونات للوكالة، بلغت قيمتها 25 مليون يورو.

وأكدت أن النمسا تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة، وسيعمل دعمنا على مساعدة شريكتنا (أونروا) في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال الأزمة الإقليمية الحالية، وعلى وجه التحديد، فإننا نرحب ببرامج الطوارئ لـ (أونروا) والتي تؤمن بيئة الحماية للاجئين الفلسطينيين عن طريق المحافظة على سبل الوصول للخدمات الأساسية التي تشمل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية إلى جانب سبل المعيشة".بدوره، أعرب السيد مارك لاسواوي، رئيس وحدة علاقات المانحين عن شكره لهذا التبرع بالقول: "بالنيابة عن (أونروا)، أود أن أشكر الحكومة النمساوية على تبرعها السخي لعمليات (أونروا) الطارئة في سوريا، الأمر الذي سيساعد عشرات الآلاف من لاجئي فلسطين المتضررين جراء النزاع في سوريا".