النمسا تتبرع بمليوني يورو لدعم مناشدة (أونروا) الطارئة للأزمة الإقليمية السورية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت الحكومة النمساوية، اتفاقية بمبلغ مليوني يورو، مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، دعماً لمناشدة الوكالة الطارئة لعام 2019 من أجل الأزمة الإقليمية السورية.
ووفق بيان وصل (أونروا) نسخة عنه، سيعمل هذا التبرع من النمسا على دعم برامج المساعدة النقدية التي تقدمها (أونروا) للاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر في سوريا، وعلى المساعدة في ضمان أن أكثر من 20.000 لاجئ من فلسطين قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وخلال حفل التوقيع، قالت أستريد وين ممثلة النمسا في رام الله: "نحن ممتنون لشراكتنا الراسخة مع (أونروا)، حيث إنها تمنحنا التأكيد بأن المساعدة الإنسانية، يتم تقديمها للاجئين الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة للدعم الطارئ.
وقعت الحكومة النمساوية، اتفاقية بمبلغ مليوني يورو، مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، دعماً لمناشدة الوكالة الطارئة لعام 2019 من أجل الأزمة الإقليمية السورية.
ووفق بيان وصل (أونروا) نسخة عنه، سيعمل هذا التبرع من النمسا على دعم برامج المساعدة النقدية التي تقدمها (أونروا) للاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر في سوريا، وعلى المساعدة في ضمان أن أكثر من 20.000 لاجئ من فلسطين قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وخلال حفل التوقيع، قالت أستريد وين ممثلة النمسا في رام الله: "نحن ممتنون لشراكتنا الراسخة مع (أونروا)، حيث إنها تمنحنا التأكيد بأن المساعدة الإنسانية، يتم تقديمها للاجئين الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة للدعم الطارئ.
وأكدت أن النمسا تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة، وسيعمل دعمنا على مساعدة شريكتنا (أونروا) في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال الأزمة الإقليمية الحالية، وعلى وجه التحديد، فإننا نرحب ببرامج الطوارئ لـ (أونروا) والتي تؤمن بيئة الحماية للاجئين الفلسطينيين عن طريق المحافظة على سبل الوصول للخدمات الأساسية التي تشمل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية إلى جانب سبل المعيشة".
بدوره، أعرب السيد مارك لاسواوي، رئيس وحدة علاقات المانحين عن شكره لهذا التبرع بالقول: "بالنيابة عن (أونروا)، أود أن أشكر الحكومة النمساوية على تبرعها السخي لعمليات (أونروا) الطارئة في سوريا، الأمر الذي سيساعد عشرات الآلاف من لاجئي فلسطين المتضررين جراء النزاع في سوريا".
بدوره، أعرب السيد مارك لاسواوي، رئيس وحدة علاقات المانحين عن شكره لهذا التبرع بالقول: "بالنيابة عن (أونروا)، أود أن أشكر الحكومة النمساوية على تبرعها السخي لعمليات (أونروا) الطارئة في سوريا، الأمر الذي سيساعد عشرات الآلاف من لاجئي فلسطين المتضررين جراء النزاع في سوريا".
وتابع: "كما أنني أثني على النمسا أيضاً لاستجابتها لنداء (أونروا) من أجل زيادة الدعم للخدمات الرئيسة في الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية، وإننا ممتنون للغاية لهذه الزيادة الكبيرة في إجمالي التبرعات النمساوية لـ (أونروا) في عام 2019، والتي وصلت إلى مبلغ 4,35 مليون يورو هذا العام".
وتجدر الإشارة إلى أن النمسا مساند راسخ وقديم لـ (أونروا)، حيث قدمت خلال السنوات العشر الماضية، معونات للوكالة، بلغت قيمتها 25 مليون يورو.
وتجدر الإشارة إلى أن النمسا مساند راسخ وقديم لـ (أونروا)، حيث قدمت خلال السنوات العشر الماضية، معونات للوكالة، بلغت قيمتها 25 مليون يورو.
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