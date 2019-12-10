دولي

أفيغدور ليبرمان: لن أنضم إلى حكومة ضيقة

أفيغدور ليبرمان: لن أنضم إلى حكومة ضيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، أنه لن ينضم إلى حكومة يمين ضيقة، مثلما طُلب منه.  

ورأى ليبرمان في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن حكومة كهذه لن تؤدي مهامها كما يجب، بل ستنزف دماً، وفق تعبيره، مؤكداً أن حزبه يتعرض لحملة من الضغوط والإغراءات، لا يتذكر مثلها منذ أن بدأ مشواره السياسي.

وأشار إلى أن حزب (إسرائيل بيتنا) هو الجهة الوحيدة التي تتخذ قراراتها لصالح "الدولة".

وكان نتنياهو، دعا ليبرمان، للذهاب لمفاوضات سريعة لتشكيل "حكومة وطنية" خلال الساعات المتبقية قبل حل (كنيست) والتوجه إلى انتخابات ثالثة.

ومن جهته، شدد النائب عن حزب (أزرق أبيض)، مئير كوهين على أن فرصة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لا تزال قائمة، وأن كل ما هو مطلوب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو التخلي عن الحصانة البرلمانية، وعن التحالف مع باقي أحزاب اليمين.

وأشار إلى أنه لا تزال المساعي الحثيثة تُبذل علناً، ومن وراء الكواليس لتشكيل حكومة.

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