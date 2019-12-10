اللجنة الشعبية للاجئين: تصويت الكونجرس الأميركي لصالح حل الدولتين صفعة بوجه ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

وصف ماهر نسمان، رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، أن تصويت الكونجرس الأميركي بأغلبية على قرار لصالح فلسطين، الذي يقضي بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بأنه "صفعة قوية" في وجه ترامب، مضيفاً أن رعونته هذه أعادت القضية الفلسطينية إلى سابق عهدها، متصدرةً قضايا العالم برمته.



وأوضح أن القضية الفلسطينية، مازالت على رأس أولويات أميركا، منوهاً إلى أن السلام يبدأ من فلسطين، كما تبدأ الحرب منها، مؤكداً أن هذا التصويت يدفع باتجاه القرارات الشرعية الدولية، و في مقدمتها تقرير المصير، مبيناً أن هذا يعد انتصاراً آخر للقيادة الشرعية الفلسطينية، ويضاف إلى سجلات انتصار الفلسطينيين، ملمحاً إلى أن تلويح القيادة الفلسطينية الشرعية بوقف الاتفاقات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، آتت ثمارها بدعم القضية الفلسطينية من خلال التصويت على قرار حل الدولتين بأغلبية ساحقة.



وأضاف نسمان: "هذا سينعكس بدوره على التراجع عن قرار الإعلان عن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل"، مبيناً أن ترامب أفقد مصداقية الولايات المتحدة الأميركية في العالم، وأخرجها من دائرة الوسيط النزيه في عملية السلام، مشيراً إلى أن الكونجرس الأميركي، أدرك ذلك جيداً بعد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي وقادته من قبل القيادة الفلسطينية، ومضيها إلى محكمة لاهاي الدولية، داعياً لاستمثرار الرئيس عباس، وقيادته الشرعية لهذا التوجه السياسي؛ لانتزاع الحق بتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.