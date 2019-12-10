شؤون فلسطينية

الملك السعودي: نؤكد حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

الملك السعودي: نؤكد حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد في العاصمة السعودية، الرياض.

من جهة أخرى، قال الملك سلمان: إنه يجب على دول الخليج أن تتحد في مواجهة ما وصفها "عدوانية" إيران، بالإضافة إلى أن عليها تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية.

وتابع العاهل السعودي: أن النظام الإيراني مستمر في سياساته "العدوانية" وتقويض استقرار الدول المجاورة، بينما تمكن مجلس التعاون، من تجاوز الأزمات التي مرت بالمنطقة.

وطالب الملك سلمان المجتمع الدولي، باتخاذ ما يلزم لضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية.

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