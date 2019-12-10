وزارة التربية تُشيد بفوز فريقها الطلابي بمراكز متقدمة بأولمبياد (ألكسو) بمصر

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، بحصول فريق مدرسة ياسر عرفات الأساسية للبنات من تربية طوباس على مراكز متقدمة في أولمبياد (ألكسو) والذي يُعنى بتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي، وذلك في إطار مشاركة فلسطين، ممثلة بوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، في هذه المسابقة والتي عُقدت في جمهورية مصر العربية.



وقد حققت فلسطين نتائج متميزة في مجال البحث العلمي، إذ حصلت على المركز الأول في مهارات العرض والتقديم، وكذلك المركز الأول على مستوى المجموعات المتميزة، والمركز الثالث لأفضل بحث ورقي على مستوى الدول المشاركة، والمركز الثاني للباحث المتميز.



وفي هذا السياق، هنأ الوزير عورتاني الطلبة الفائزين والقائمين على هذا الإنجاز، الذي يبرهن على أهمية تجذير ثقافة البحث العلمي في المدارس، والتفات الطلبة للمشكلات والتحديات التي تواجههم في مجتمعاتهم وربطها بالواقع.



يُذكر، أن هذا الأولمبياد، يهدف إلى نشر ثقافة البحث العلمي وترسيخها لدى الطلبة منذ المراحل التعليمية الأولى في الوطن العربي، وتنشئة جيل عربي مبدع ومبتكر ومحب للعلم والتعلم.