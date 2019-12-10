نائب رئيس السلفادور يُؤكد دعم بلاده غير المشروط لفلسطين





ويأتي ذلك ضمن تفعيل دور الكفاءات الزراعية الفلسطينية في التعاون التنموي الدولي للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي ورفع قيمة المنتجات الزراعية في جمهورية السلڤادور الصديقة بالتعاون الكامل مع وزارة الزراعة الفلسطينية.





ومن الجدير بالذكر، أن جمهورية السلڤادور، تعيش فيها جالية فلسطينية، تقدر بسبعين ألف فلسطيني من المواطنين فيها، مما يزيد على مئة عام.

كما أوضح الزهيري ضرورة ضمان الاستمرارية والبعد الاستراتيجي لهذه البرامج ضمن كافة أطر وآليات التعاون الثنائي والثلاثي ومتعدد الأطراف لخدمة التعاون جنوب- جنوب في العالم، والحشد لصالح القضية الفلسطينية من خلال الدبلوماسية العامة إلى جانب وسائل الدبلوماسية والسياسة التي تنفذها وتتبعها القيادة الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.كما عبّر السفير البوريني عن أهمية تنفيذ هذه البرامج التنموية والتعاون الذي أطلقته الوكالة للتعاون مع الشعب والحكومة والقيادة السلفادورية بما يخدم مصلحة الطرفين، بما يخدم بناء جسور الثقة والمحبة التي تخدم استمرارية وديمومة العلاقة بين الدولتين، وتعيد تجذير الهوية الفلسطينية في الجالية الفلسطينية التي لجأت إلى السلفادور من بدايات القرن الماضي.وقد اختتمت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي مهمتها التنموية الأولى التي استمرت لمدة سبعة أيام عمل في جمهورية السلفادور ضمن البرنامج الزراعي التنموي، الذي يهدف إلى رفع كفاءات القطاع الزراعي السلڤادوري في مجالات عديدة أهمها الزراعة والإنتاج الحيواني والنباتي والتصنيع الغذائي وتشخيص الأمراض.