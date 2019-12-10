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شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو لأوسع حملة دبلوماسية فلسطينية وعربية لإسناد مبادرة لوكسمبورغ

الديمقراطية تدعو لأوسع حملة دبلوماسية فلسطينية وعربية لإسناد مبادرة لوكسمبورغ
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لدول المؤتمر الإسلامي، إسناد وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن على مبادرته الثمينة؛ لدفع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى الاعتراف المشترك بدولة فلسطين في إطار الرد على الإعلان الأميركي الداعم للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية.

يذكر، أن أسلبورن بعث رسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزف بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، والبالغ عددها 27 دولة، شدد من خلالها على أن على الاتحاد الأوروبي، الدفع باتجاه اعتراف مشترك بدولة فلسطين، وعقد جلسة مناقشة بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض.

وجاء توقيت الرسالة التي بادر إليها وزير خارجية لوكسمبورغ قبل الاجتماع الشهري المرتقب لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي أكد فيها: "أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس معروفاً ولا تقويضاً مفتوحاً، وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته الخاصة"، مضيفاً: "إذا أردنا حل النزاع، يتوجب علينا ألا ننسى احتياجات الشعب الفلسطيني، وما يستحق من عدالة وكرامة".

ويذكر، أن أسلبورن الذي يشغل منصب وزير خارجية لوكسمبورغ، واحدة من أصغر الدول الأوروبية، يحظى بنفوذ وتأثير واسعين، بين دول الاتحاد الأوروبي، نظراً لخبرته الواسعة، حيث عين في منصبه منذ 15 عاماً.

وختمت الجبهة بيانها، مؤكدة على ضرورة القيام بأوسع حملة دبلوماسية فلسطينية وعربية وإسلامية، خاصة وأن وزارة خارجية دولة الاحتلال، أعطت تعليماتها إلى سفاراتها ومؤسساتها في الخارج؛ للتحرك لقطع الطريق على مبادرة وزير خارجية لوكسمبورغ.

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