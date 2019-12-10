دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي يُهدد إيران بـ "ضربة عسكرية"

وزير الخارجية الإسرائيلي يُهدد إيران بـ "ضربة عسكرية"
يسرائيل كاتس
رام الله - دنيا الوطن
هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، بادعاء منعها من الحصول على سلاح نووي، معتبراً أن حزب الله لا يحمي مصالح لبنان.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن كاتس، قوله: إنه "لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وإذا كان هذا الخيار الأخير، فسنعمل عسكرياً، ولن يردعنا أي تهديد"، وفق (عرب 48). 

وأضاف كاتس، أن "إسرائيل ليست المتظاهرين العاجزين في إيران والعراق، الذين يُذبحون على أيدي نظام آيات الله، وسنعرف كيف نرد بقوة شديدة على أي تهديد أو استهداف".

وتطرق كاتس إلى الاحتجاجات في لبنان، وقال إنها "تكشف وجه (أمين عام حزب الله حسن) نصر الله الحقيقي، كوكيل إيراني مطلق، وليس كحامي مصالح لبنان".

واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أقوال كاتس، اليوم، تأتي رداً على تصريحات أطلقها مرتضى قرباني، المستشار في حرس الثورة الإيراني، وقال فيها: إن إيران "ستسوي تل أبيب بالأرض من لبنان"، لكنه نفى أن إيران تتطلع إلى حيازة سلاح نووي، كذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده سترد بـ"حزم وقوة" على أي هجوم إسرائيلي "محتمل".

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