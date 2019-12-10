شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

يونيو

يونيو

رام الله - دنيا الوطناستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء القطري، وزير الداخلية، عبد الله بن ناصر بن خليفة، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض.وتوجهت أنظار المراقبين إلى استقبال الملك سلمان، لرئيس وزراء قطر، الذي يشارك في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي ينعقد في العاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء.​وأجرى الملك سلمان والشيخ عبد الله بن ناضر، مباحثات داخل مطار الرياض، هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في حزيران/2017.​يذكر، أن العاصمة الرياض، تستضيف، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون؛ لحضور "القمة الخليجية".وفي الخامس من حزيران/من العام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.