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شؤون فلسطينية

مجهولون يُطلقون النار على منزل رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني

مجهولون يُطلقون النار على منزل رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أطلق مجهولون، الليلة الماضية، النار على منزل رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، المهندس عزمي الشيوخي، بعد منتصف الليل في الساعة الواحدة وعشرين دقيقة في منطقة حارة الشيخ بمدينة الخليل، من سيارة بيضاء، يُعتقد أنها من نوع (سوبارو).

وقد أصيبت سيارة لنجل الشيوخي من نوع (سكودا ستيشن) بعدة رصاصات، حيث كانت متوقفه خلف سيارة والده، كما أصيبت سيارة الجيب الخصوصية الخاصة بالشيوخي نفسها، بإحدى
الرصاصات، جراء إطلاق النار نحوها، في حين أصيبت الجدران برصاصات أخرى.

وأشاد الشيوخي، بسرعة قيام الأجهزة الأمنية والشرطة بالوصول إلى مكان الحادث، خلال دقائق، حيث باشروا التحقيق بالحادث.

ويذكر، أن الشيوخي هو من قادة وكوادر انتفاضة الحجارة، وهو من القيادات الفلسطينية البارزة في قيادة حملات مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، وأحد مؤسسي المقاومة الشعبية السلمية، ومؤسس اللجان الشعبية الفلسطينية.

وكان الشيوخي، قد اعتمد مؤخراً منسقاً لاتحاد عام الأثاريين العرب لدولة فلسطين في دورته الثانية والعشرين في جمهورية مصر العربية، ويعمل مستشاراً في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتأتي جريمة إطلاق النار على منزل الشيوخي بالتزامن مع الذكرى 32 لاندلاع انتفاضة الحجارة، وفي ظل تصاعد وتيرة الهجمة الاستيطانية الاستعمارية مؤخراً على قلب مدينة الخليل، وبلدتها القديمة، والحرم الإبراهيمي الشريف.

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