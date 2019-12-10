خولة الأزرق: إرادة جادة بالثوري لحل سريع ونهائي لملف "التقاعد المالي" بداية العام

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خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير

كشفت خولة الأزرق، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، أن هناك شبه إجماع داخل المجلس الثوري على حل ملف "التقاعد المالي" بأقصى سرعة، وهناك إرادة جادة باتجاه إيجاد حل سريع، قد تتمثل بحل نهائي مع بداية العام الجديد.



وأضافت الأزرق في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": " منذ فترة ونحن نتحدث في موضوع التقاعد المالي، وليس فقط في الاجتماع الأخير، وهناك شبه إجماع على ضرورة حلة بأقصى سرعة، لأن هناك ظلماً بحق العديد من الإخوة والأخوات، ويجب إنقاذهم بشكل سريع جداً".



وأوضحت، أنه تم الإعداد خلال جلسة تشاورية للثوري، عقدت أمس الأول، بحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، لدورة رسمية للمجلس الثوري، خلال الأسبوعين المقبلين، لتداول رؤية الحركة للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتدارس موضوع التقاعد المالي، بالإضافة للعديد من القضايا.



وقالت نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح): إن الاجتماع التشاوري، ناقش ملفاً أساسياً، وهو الانتخابات البرلمانية في فلسطين، واستعدادات حركة فتح لهذه القضية.