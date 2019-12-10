شاهد: استخراج قنبلة تزن طناً من مخلفات الاحتلال من منزل بغزة

قال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، بغزة، إن إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات، تمكنت من استخراج قنبلة من نوع "MK84"، وتزن 1000 كيلو غرام (طن)، من أحد منازل المواطنين في منطقة الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.وقال الرائد مدحت البطش، مدير دائرة هندسة المتفجرات: إن طواقم الهندسة، أجرت احتياطات الأمان بالمنطقة والمتمثلة بإخلائها من السكان بالكامل، تحسباً لأي أخطار محتملة.وأكد أن هذه الجهود، تأتي في إطار واجبنا الوطني في رفع مصادر الخطر عن المواطنين ومنازلهم، وذلك في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، مطالباً المواطنين بضرورة التبليغ عن الأجسام المشبوهة، وعدم العبث بها، وترك التعامل بها للطواقم الفنية المختصة.