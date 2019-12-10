شؤون فلسطينية

تأجيل النظر في التماس (27) أسيراً من محرري صفقة "وفاء الأحرار"

تأجيل النظر في التماس (27) أسيراً من محرري صفقة "وفاء الأحرار"
رام الله - دنيا الوطن
أجلت المحكمة العليا للاحتلال، الجلسة الخاصة بالنظر في الالتماس المُقدم باسم (27) أسيراً من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، وذلك حتى تاريخ الثاني من كانون الثاني/ يناير 2020.

وأوضحت زوجة الأسير نائل البرغوثي، أمان نافع، أنه سيتم الترافع عن أسيرين يمثلان الأسرى الـ (27) للمطالبة بالإفراج عنهم وإنهاء اعتقالهم، وهما نائل البرغوثي، ونايف رضوان من محافظة رام الله، وهما من ضمن الأسرى، الذين أعاد الاحتلال أحكامهم السابقة، المؤبد.

ولفت نادي الأسير إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال قرابة (70) محرراً من أسرى صفقة "وفاء الأحرار" منذ عام 2014، وأعاد أحكامهم السابقة من خلال لجنة عُرفت بلجنة "الاعتراضات العسكرية"، والتي شُكلت للنظر في قضاياهم، وذلك عبر إقرار وتنفيذ قانون تعسفي يسمح لها بذلك، من خلال الإدعاء بوجود "ملف سري".

يُشار إلى أن الأسير البرغوثي، والبالغ من العمر (62 عامًا) يقضي عامه الـ (40) في معتقلات الاحتلال، وكانت سلطات الاحتلال، قد أصدرت بحقه حُكمًا بالسّجن لمدة (30) شهراً بعد اعتقاله عام 2014، وبعد انتهاء المدة، أعادت له حكمه السابق ومدته مؤبد و(18) عامًا.

وكذلك الأسير نايف رضوان الذي صدر بحقه قرار بالإفراج عنه عام 2014، وغرامة مالية بقيمة (50) ألف شيكل مع التزامه بحضور جلسات المحكمة، وفي عام 2016 وخلال توجهه للنظر في استئناف قدمته نيابة الاحتلال على قرار المحكمة السابق، والقاضي بالإفراج عنه، صدر قرار باعتقاله مجدداً، وإعادته لحكمه السابق؛ مدته مؤبدين و(30) عامًا.

ومن الجدير ذكره، أن المحكمة العليا للاحتلال، رفضت عام 2015، الالتماس الذي تقدم به مجموعة أخرى من محرري الصفقة، وأبقت على قرار "لجنة الاعتراضات" المتمثل بإعادتهم لأحكامهم السابقة.  

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