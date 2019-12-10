شؤون فلسطينية

شاهد: اسرائيل تكشف النقاب عن أكبر عملية اغتيال نفذتها بتاريخها

شاهد: اسرائيل تكشف النقاب عن أكبر عملية اغتيال نفذتها بتاريخها
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رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة الإسرائيلية الـ 13، تفاصيل ما وصفته بأكبر عملية اغتيال، نفذتها إسرائيل في تاريخها، والتي تمثلت باغتيال الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، خليل الوزير (أبو جهاد).

وأوضحت القناة، أن عملية اغتيال الوزير في السادس عشر من نيسان/ أبريل عام 1988 كانت من أكبر عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل، حيث شارك فيها آلاف العناصر من الأجهزة العسكرية، وشارك فيها أيضاً سفن وطائرات إسرائيلية.

وأشارت القناة، في الجزء الثالث من خمسة أجزاء، من تقرير حول أبرز خمس عمليات اغتيال، نفذتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية: إن "عملية اغتيال أبو جهاد، كانت أكبر عملية اغتيال في تاريخ إسرائيل وأكثرها كلفة، وشاركت فيها أذرع عسكرية إسرائيلية مختلفة منها سلاح الجو، وسلاح البحرية، والاستخبارات العسكرية، والموساد، والشاباك، والوحدات 8200، وشيتت 13، وسيرت متكال".

وأشار التقرير إلى أن 700 شخص، شاركوا في العملية، وذلك من أجل شخص واحد فقط، ونقلت القناة عن ضابط إسرائيلي شارك في العملية، قوله: "أبو جهاد لم يكن مجرد شخص واحد، هو من خطط، وهو من كان يختار الأهداف".

ووفقاً للتقرير، فإن الانتفاضة الأولى، وما رافقها من "إحباط" كانت من بين الأمور التي جعلت إسرائيل، تفكر باغتيال القيادي الفلسطيني، أبو جهاد الوزير.

وبدأت إسرائيل بالإفراج عن معلومات سرية بشأن عملياتها، بعد فشل وحدة النخبة الإسرائيلية شرقي قطاع غزة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قدم قائدها استقالته، ليكون أول قائد لـ (سيرت متكال) يستقيل منذ 24 عاماً.

يذكر، أن خليل الوزير من مواليد مدينة الرملة، في تشرين الأول/ أكتوبر 1935، وتقلد الوزير عدة مناصب في حركة فتح، ابتدأها برئاسة أول مكتب للحركة في الجزائر عام 1963، واغتالت إسرائيل خليل الوزير (أبو جهاد) في تونس عام 1988، فجر السادس عشر من نيسان/ أبريل، ودفن في دمشق.

 

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