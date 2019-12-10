شؤون فلسطينية

الخارجية: إنكار نتنياهو وجود الاحتلال عدوان جديد على الشرعية الدولية

الخارجية: إنكار نتنياهو وجود الاحتلال عدوان جديد على الشرعية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "إن إسرائيل لا تحتل أرضاً أجنبية.. هذا وطننا"، عدوان جديد على الشرعية الدولية وقراراتها، ودليل آخر على التنكر الإسرائيلي لوجود الاحتلال، ولحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة، بحجج وذرائع واهية، تلخصها رواية نتنياهو اليمينية المتطرفة، القائمة على استباحة الأرض الفلسطينية المحتلة، والتعامل معها كجزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال.

ودانت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تصريحات نتنياهو ومواقفه الاستعمارية العنصرية، ورأت أن نتنياهو يبذل قصارى جهده؛ لتغييب الحقيقة الأبرز في الصراع، الذي تمثل بوجود الاحتلال، ليس فقط من خلال التصعيد الحاصل في تنفيذ مخططات استيطانية وتهويدية واسعة النطاق في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابعت: "ليس فقط عبر التحضيرات التي يجريها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وإنما أيضاً من خلال الجهود التي تقودها حليفته الأكبر الإدارة الأميركية، لتهميش القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، وشطبها عن سلم الأولويات الدولية، وتصفيتها نهائياً، واستبدالها بمواقف ومفاهيم تقلب حقائق الصراع، وتستبدل الحقوق الفلسطنية الوطنية بمشاريع إغاثية تحت شعار "السلام الاقتصادي"، وفي هذه المرحلة بالذات تحت عنوان ما تسمى بـ (صفقة القرن) التي تتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني في أحسن حالاته "كمشكلة سكانية، بحاجة إلى رزم إغاثية".

وقالت الوزارة: تترافق تصريحات وأقوال نتنياهو ومحاولاته لتشويه حقائق التاريخ والجغرافيا والسياسة والصراع، مع حملة احتلالية شرسة ومتصاعدة، تهدف إلى تعميق الاستيطان، وعمليات التهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص، كان آخرها إقدام سلطات الاحتلال على هدم بركسات في عدة مناطق، وتجريف أراض زراعية في بيت أمر وكفر لاقف، وقيام سلطات الاحتلال مساء أمس، بمنع محافظ القدس عدنان غيث، من القيام بأية نشاطات داخل المدنية المقدسة، لستة شهور، بقرار من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.

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