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شؤون فلسطينية

شاهد: (الإعلامي الحكومي) بغزة يُطلق فعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

شاهد: (الإعلامي الحكومي) بغزة يُطلق فعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني
وقفة تضامنية مع الصحفيين
خاص دنيا الوطن
أطلق المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الثلاثاء، فعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقده سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، حيث أعلن عن عدة فعاليات، ستقام خلال الأيام القليلة المقبلة، إحياءً لهذه الذكرى.

كما عرض المكتب الإعلامي الحكومي، خلال المؤتمر الصحفي، ملخص تقرير الحريات الإعلامية السنوي.


 


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