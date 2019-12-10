شؤون فلسطينية

انحسار تدريجي للمنخفض الجوي ومنخفضان جديدان الخميس والأحد

انحسار تدريجي للمنخفض الجوي ومنخفضان جديدان الخميس والأحد
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن 
أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة، التي ضربت فلسطين خلال اليومين الماضيين، بدأت بالانحسار بشكل تدريجي اليوم الثلاثاء.

وقال العلامي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الأجواء في فلسطين، ستبدأ بالاستقرار، وتتوقف فرص هطول الأمطار خلال اليوم، مضيفاً: "سيشهد يوم غد الأربعاء ارتفاع جديد على درجات الحرارة، ولن يكون كبيراً، بل بحدود درجة أو درجتين، وتبقى الأجواء باردة نسبياً". 

وأضاف العلامي: "قبل ظهر بعد غد الخميس سيكون هناك ارتفاع جديد على درجات الحرارة، وفي المساء ستنخفض نتيجة وصول كتلة هوائية باردة، وتزداد فرص هطول الأمطار، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى أما في الجنوبية وتحديداً قطاع غزة، فستكون الفرصة ضعيفة جداً لسقوط الأمطار". 

وتابع العلامي: "يوم الجمعة سيكون هناك انخفاض على درجات الحرارة، وينحسر المنخفض، ولكن الجو يكون بارداً بشكل لافت، وأجواء غائمة جزئياً إجمالاً بالمناطق الجنوبية، والسبت ينحسر تأثير المنخفض الجوي بشكل أكبر"، مشيراً إلى أن الأحد المقبل ستشهد فلسطين منخفضاً جوياً جديداً مشابهاً للمنخفض الأخير.

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