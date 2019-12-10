وزارة التربية تُثمّن موقف قرية مركة المُساند للمؤسسة التعليمية

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رام الله - دنيا الوطن

ثمّنت وزارة التربية والتعليم، موقف مؤسسات وفعاليات قرية مركة في محافظة جنين، الذي يعكس التزام المجتمع بكافة مكوناته؛ لدعم المؤسسات التربوية وحمايتها، وصون كرامة المعلم والطالب.



جاء ذلك، خلال لقاء؛ جمع قيادة الوزارة، برئاسة الوزير أ.د. مروان عورتاني، مع وفدٍ ضم ممثلين عن المؤسسات والفعاليات والهيئات المجتمعية والوطنية في القرية.



وفي هذا السياق، بيّن عورتاني، أن هذا الموقف يجسد روح المسؤولية المجتمعية، وينم عن القيم النبيلة والأصيلة تجاه قطاع التعليم؛ لا سيما بعد الاعتداء الأخير الذي قام به شخص على إحدى مدارس القرية، مجدداً تأكيد الوزارة، وحرصها على التعامل مع حالات العنف ضمن القوانين والأنظمة المتبعة؛ للحفاظ على كرامة المعلمين والطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية.



وفي سياق ذي صلة، تم التباحث في إمكانية توسيع مدرسة القرية؛ تأكيداً على توفير التعليم لجميع الطلبة؛ وضمان حقهم في مواصلة تعليمهم في بيئة جاذبة ومحفزة.