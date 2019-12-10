شؤون فلسطينية

فتح تُعلق على مواقف الفصائل النهائية من إجراء الانتخابات

فتح تُعلق على مواقف الفصائل النهائية من إجراء الانتخابات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، ان استلام موافقة الفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات، مؤشر ثقة الرئيس محمود عباس بالموقف الوطني الموحد، والانتصار للمواطن، ودوره ومسؤوليته وصوته.

وشددت سلامة، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الكل، ترى أن المخرج والطريق لإعادة الوحدة وطنياً وسياسياً وجغرافياً ومؤسساتياً، هي بوابة الانتخابات وصندوق الاقتراع.

ورحبت سلامة، بمبادرة لكسمبورغ، بالدعوة لاعتراف جماعي من الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين، واصفة ذلك بالموقف المتقدم جداً، والذي يدلل على إدراك لكسمبورغ لحجم التهديد وخطر سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه القضية الفلسطينية.

وقالت سلامة: إن هذه المبادرة من شأنها تحفيز موقف الدول المترددة في الاتحاد الأوروبي، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وألا تبقى تراوح مكانها.

وتعقيباً على تحذير المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من تداعيات ضم غور الأردن، قالت عضو مركزية فتح دلال سلامة: إن أي تحذيرات إسرائيلية هي ليست في إطار عقيدة حل الدولتين، وإنما تنبع من التخوف من اقتياد مسؤولين إسرائيليين للمحاكم الدولية.

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