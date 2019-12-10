البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل





وطالب صبيح، بعقد مؤتمر دولي للسلام في إطار وطني، كما طرح الرئيس محمود عباس، بمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام سبعة وستين، حتى لو استخدمت واشنطن حق النقض في مجلس الأمن الدولي.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يعقد اتحاد البرلمان العربي، اجتماعاً له في آذار/مارس المقبل؛ لرسم السياسات القادمة له، والتحرك على المستوى الدولي؛ لوضع حد لسياسات وممارسات الاحتلال، والإدارة الأمريكية ضد شعبنا.وطالب أمين سر المجلس الوطني، محمد صبيح، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، بالحماية الدولية لشعبنا من سياسات الاحتلال، واعتداءاته الخارجة عن القانون والشرائع والقرارات الدولية.