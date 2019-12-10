حماس تُصدر بياناً بشأن الهدنة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي

أصدرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، بيان صحفي، نفت فيه ما يجري تداوله حول تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



تنفي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول "تهدئة طويلة الأمد" مع الاحتلال الإسرائيلي، وما صاحبها من فبركات وأكاذيب وافتراءات، وإن هذا الموضوع لم يُعرض أصلًا في لقاءات الحركة مع الوسطاء.



إن ما ينشر في وسائل الإعلام هو امتداد لحملات التحريض والتشويه لحركة حماس ولمواقفها ولبرنامج المقاومة، ولا نستبعد أن تكون جزءًا من عمليات إشغال الرأي العام للتغطية على تنازلات خطيرة.



إن حركة حماس عوّدت شعبنا على الوضوح والصراحة، وأي نقاش للقضايا الوطنية واتخاذ أي قرارات بشأنها لن يكون إلا في إطار الإجماع الوطني والشراكة السياسية.



رام الله - دنيا الوطن