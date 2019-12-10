وزارة الأشغال: تنظيف العبارات في شارع صلاح الدين وتدعيم شارع الرشيد برفح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قامت لجنة الطوارئ الشتاء في وزارة الأشغال العامة والإسكان، بتنظيف عبارات شارع صلاح الدين، وإزالة الأتربة من المصارف، ومتابعة أعمال الصيانة الخاصة بالشوارع الرئيسية، وذلك منعاً لحدوث أية طوارئ، أثناء المنخفضات الجوية.



وأوضحت اللجنة، أنها في انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع الميدانية، والاستعداد لمواجهة أية طوارئ، تنجم عن تلك المنخفضات.



ومن جانبه، قال م. ناجي سرحان، وكيل الوزارة: إن طواقم الوزارة تقوم بتدعيم شارع الرشيد الساحلي في منطقة رفح، وذلك منعاً لانهيار الشارع أثناء المنخفضات الجوية.



وشدد سرحان على تكاتف الجهود الحكومية والهيئات المحلية في مواجهة أية مشاكل أو تحديات، جراء المنخفضات الجوية.