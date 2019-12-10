تدهور الوضع الصحي للأسير موفق عروق المصاب بالسّرطان

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رام الله - دنيا الوطن

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن الأسير موفق عروق (77 عاماً)، يعاني من تدهور صحّي في ظل سياسة إدارة سجون الاحتلال، بالمماطلة في تقديم العلاج، واحتجازه في ظروف صعبة.



وبيّنت هيئة الأسرى، عقب زيارة محاميها للأسير عروق في معتقل (عسقلان)، أنه اكتشف إصابته بالسّرطان في الكبد والمعدة خلال شهر حزيران/ يونيو العام الجاري، بعد خضوعه لفحوص طبيّة، إلّا أن إدارة المعتقل، ماطلت بتحويله للمستشفى لتلقّي العلاج الكيماوي، حتى تشرين الثاني/ نوفمبر.



فيما بيّن الأسير عروق، أن أطباء عيادة معتقل (عسقلان) لا ينفّذون تعليمات أطباء المستشفى، ولا يلتزمون بتقديم الأدوية له في موعدها، مشيراً إلى أنه أصبح يعاني من تعب وهزال وآلام في الرأس، وفقد من وزنه ستة كيلوغرامات، خلال الشّهر الماضي.



ولفتت الهيئة إلى أن إدارة معتقل (عسقلان) كانت قد احتجزت الأسير عروق، بالإضافة إلى عدد من الأسرى المرضى في قسم المعبار لمدّة شهر، بين السّجناء الإسرائيليين الجنائيين، وفي ظروف مأساوية، أدّت إلى تفاقم أوضاعهم الصّحية، وذلك بعد قمع بقية الأسرى، ونقلهم إلى (نفحة) خلال تشرين الأول/ أكتوبر.



يذكر، أن الأسير عروق من يافة الناصرة، وهو معتقل منذ العام 2003، ومحكوم بالسّجن لـ (30) عاماً، وهو واحد من ستّة أسرى يعانون من السّرطان، وتواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في ظروف صعبة، وتنكيلية، لا تلائم أوضاعهم الصّحية.