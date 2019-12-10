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شؤون فلسطينية

المتطرف (يهودا غليك) يقود اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى ويعتقل مواطناً

المتطرف (يهودا غليك) يقود اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى ويعتقل مواطناً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قاد المستوطن المتطرف (يهودا غليك)، اليوم الثلاثاء، اقتحاماً جديداً للمسجد  الأقصى المبارك، برفقة عشرات المستوطنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن المتطرف غليك، اقتحم الأقصى مع عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

كما اعتقلت تلك القوات، فادي عليان، أحد حراس الأقصى، أثناء عمله في باحاته، واقتادته إلى مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ (القشلة) في باب الخليل، بعد يوم من حدوث مشادات كلامية بينه وبين شرطة الاحتلال، إثر قيام الأخيرة بنقل غرفة حراس الأقصى إلى مكان آخر.

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