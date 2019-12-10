دولي

الصحفيون يُحرجون وزير الخارجية الأمريكية بسبب نظيره الروسي

الصحفيون يُحرجون وزير الخارجية الأمريكية بسبب نظيره الروسي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أحرج الصحفيون وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو، بسؤاله عن استقباله نظيره الروسي سيرغي لافروف وسط جلسات استماع لعزل رئيسه، فعلق مجيباً: "لا ينبغي أن تتداخل جلسة الاستماع مع عمل الإدارة".

وقال بومبيو والحرج يكتنف محياه في مقابلة مع شبكة (أمريكا نيوز) التلفزيونية الأولى: "لم نختر هذا التاريخ (زيارة لافروف لواشنطن) ليتزامن مع العملية الجارية في الكابيتول هيل (حيث تعقد جلسات الاستماع لعزل الرئيس ترامب في الكونغرس)، لا يمكننا السماح لهذا الهرج الذي يحدث في الكابيتول هيل بالتأثير على عملنا لضمان سلامة الشعب الأمريكي، لن نسمح لهذا النشاط بأن يصرفنا عن عملنا الهام".

ووصل الوزير لافروف إلى واشنطن اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي بومبيو، وكذلك مع الرئيس دونالد ترامب، كما أكد لوكالة نوفوستي، مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية.

وتأتي هذه الزيارة على خلفية التوترات المتزايدة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وفي خضم جلسات الاستماع في الكونغرس حول عزل ترامب.

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