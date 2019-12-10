خمسة جرحى برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، على عشرات المواطنين، لدى محاولتهم اجتياز جدار الفصل العنصري؛ للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 في قرية نزلة عيسى شمال طولكرم.



وذكرت مصادر محلية وطبية، أن خمسة مواطنين، أصيبوا بالرصاص، والعشرات بالاختناق، جراء استنشاقهم للغاز.



ونقلت طواقم الهلال الأحمر، الجرحى إلى مستشفى ثابت ثابت في طولكرم؛ لتلقي الرعاية الطبية، حيث وصفت حالتهم بالمتوسطة.