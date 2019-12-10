حسين الشيخ يكشف تفاصيل طلب فلسطيني من إسرائيل بشأن الانتخابات بالقدس

كشف وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، تفاصيل طلب فلسطيني من إسرائيل، بشأن إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.





وقال الشيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "طلبنا رسمياً من إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحاً وانتخاباً".





وأوضح الشيخ، أن ذلك وفق الاتفاقيات الموقعة بين المنظمة وإسرائيل، كما جرت في أعوام 1996 و2006، متابعاً: "ننتظر رد إسرائيل على الطلب، وذلك تمشياً مع قرار الرئيس (أبو مازن)، بإجراء الانتخابات".

رام الله - دنيا الوطن